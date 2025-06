Il premier libanese | smantellate 500 postazioni di Hezbollah

In un momento di tensione crescente nel Medio Oriente, il Libano si distingue per un importante gesto di fermezza: il primo ministro Nawaf Salam annuncia lo smantellamento di oltre 500 postazioni di Hezbollah nel sud del Paese. Un passo che segna una svolta cruciale nella lotta per la sicurezza nazionale, ma che si scontra con le complesse dinamiche regionali. La strada verso stabilità rimane incerta, mentre le sfide ancora attendono...

Milano, 5 giu. (askanews) - Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha dichiarato che l'esercito ha smantellato "più di 500 postazioni militari e depositi di armi" appartenenti a Hezbollah nel sud del Paese, durante un discorso televisivo in occasione dei 100 giorni di governo. Tuttavia, ha aggiunto, "è impossibile raggiungere sicurezza e stabilità finché Israele continua le sue violazioni quotidiane, occupa parti del nostro territorio e si rifiuta di rilasciare i nostri prigionieri. Continueremo a esercitare pressioni per costringere Israele a ritirarsi completamente da ogni centimetro del nostro territorio, in conformità con la Risoluzione 1701.

