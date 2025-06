il ponte del sorriso dona apparecchiature ai reparti pediatrici

Il Ponte del Sorriso torna a sorprendere, portando speranza e tecnologia nei reparti pediatrici di Asst Sette Laghi. Con donazioni dal valore oltre 150mila euro, questa iniziativa crede nel potere di un sorriso per migliorare la cura dei più piccoli. Un gesto di grande cuore che farà la differenza, rafforzando il legame tra solidarietà e salute. La strada verso un domani più luminoso è già tracciata, grazie alla generosità di chi crede nel valore della comunità .

Nuove e importanti donazioni, del valore complessivo di oltre 150mila euro, per i reparti pediatrici e non solo di Asst Sette Laghi, grazie all’impegno della Fondazione Il Ponte del Sorriso e dei suoi benefattori. Nel dettaglio si tratta di un ecografo per la Terapia Intensiva Pediatrica, un ecografo per la Radiologia al Del Ponte, un ecografo e una carrozzina per la Pediatria di Tradate, una sonda ecografica e due carrozzine per la Pediatria di Cittiglio, un bilirubinometro e 2 tiralatte per la Neonatologia, 5 carrozzine e 4 carrelli servitori per il Pronto Soccorso Pediatrico. E poi un rinolaringoscopio per l’Otorinolaringoiatria pediatrica, 12 poltroncine e una carrozzina per la Neuropsichiatria infantile, 5 culle e 4 carrozzine per la Pediatria e l’ambientazione della sala d’aspetto e della Risonanza magnetica in Medicina nucleare all’Ospedale di Circolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it