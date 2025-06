Il Politecnico studia Villa Tittoni A Desio un hub a misura di bambino

Il Politecnico di Milano trasforma Villa Tittoni a Desio in un innovativo hub a misura di bambino, unendo creatività e funzionalità. Cinque studentesse stanno lavorando con entusiasmo per valorizzare gli spazi, rendendoli più accessibili e accoglienti per le famiglie. Un progetto che mette al centro l’educazione e il benessere dei più piccoli, dimostrando come collaborazione tra istituzioni e comunità possa creare ambienti ricchi di stimoli e di inclusione.

Cinque studentesse del Politecnico di Milano in Villa Tittoni con uno scopo ben preciso: ideare proposte per valorizzare gli spazi interni ed esterni, rendendoli più accessibili e accoglienti per i bambini e le famiglie. La storica dimora cittadina sempre più strumento di educazione grazie alla collaborazione tra la cooperativa sociale Stripes e il dipartimento Scuola di design del Politecnico di Milano nell'ambito del progetto " Paripasso – Per crescere insieme". Un'iniziativa di respiro nazionale, che oltre a Desio coinvolge Bari, Valle Trompia (Brescia), Castel Volturno (Caserta) e Zagarolo (Roma).

L'impianti idraulico del giardino di villa Cusani - Traversi - Tittoni di Desio