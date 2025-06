Il Pietrasanta va a Tocchini Scelto il dopo Della Bona

Il Pietrasanta sceglie il suo nuovo volto: Leonardo Tocchini, ex Mobilieri Ponsacco, Montecatini e Marginone, prende le redini in Promozione dopo le dimissioni di Della Bona. Un passo importante per la “Piccola Atene”, che ora punta a riscrivere il proprio futuro sportivo con una novità tanto sorprendente quanto promettente. Ma chi è davvero Tocchini, tra i campi di calcio e le corsie d’ospedale? Scopriamolo insieme.

Il Pietrasanta in Promozione ha scelto il dopo ’Beppe’ Della Bona (che ha lasciato la panchina biancoceleste per una “incompatibilitĂ di ambizioni“): il nuovo tecnico che sbarca nella “Piccola Atene“ è Leonardo Tocchini, allenatore lucchese ex Mobilieri Ponsacco, Montecatini (dove lo stavano fortemente corteggiando per riaverlo quest’estate) e Marginone. Tocchini nella vita di tutti i giorni lavora come cardiologo (assai noto a Lucca e dintorni) e quando ancora giocava a calcio era stato compagno di squadra e di reparto a centrocampo proprio dell’attuale direttore sportivo pietrasantino Simone Baldacci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Pietrasanta va a Tocchini. Scelto il dopo Della Bona

