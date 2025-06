Il piano a due Cusmai-De Sabato | l' ingresso nel campo largo e il sostegno alle Regionali

Sabato si preannuncia un importante punto di svolta per il panorama politico locale: il piano a due cusmai segna l'ingresso nel campo largo e rafforza il sostegno alle regionali. Il dialogo tra il movimento Con e Progetto Concittadino, uniti dall’obiettivo comune del referendum, evidenzia le profonde affinità tra le due liste civiche. Antonio De Sabato, leader di Progetto Concittadino e consigliere comunale all’opposizione, si avvicina sempre più a questo fronte unito...

Dialogano da tempo il movimento Con e Progetto Concittadino e dall'unione d'intenti a sostegno del referendum emergono le affinità elettive delle due liste civiche. Antonio De Sabato, leader di Progetto Concittadino e consigliere comunale formalmente all'opposizione, sempre più vicino al campo.

