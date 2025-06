Il Pianeta brucia e gli italiani lo sanno | 9 su 10 temono per la salute dell’ambiente

Consapevolezza crescente tra gli italiani sulla gravità della crisi ambientale. Il 97,1% degli italiani riconosce che il pianeta è sotto grave minaccia, e questa consapevolezza si traduce in un forte senso di urgenza. La loro voce diventa un potente motore di cambiamento, spingendo verso azioni concrete per salvaguardare il nostro futuro. È giunto il momento di agire tutti insieme, perché il nostro pianeta merita attenzione e tutela.

