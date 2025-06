Il pentito Giovanni Brusca è di nuovo un uomo libero | il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

Il ritorno alla libertà di Giovanni Brusca, ex boss di Cosa Nostra, scuote l’Italia e riaccende il dibattito sulla giustizia e la redenzione. In questo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il podcast di Fanpage.it, analizziamo i dettagli di questa vicenda che tiene banco nelle prime pagine. Quale sarà il futuro di chi ha segnato la nostra storia con il suo passato? Continua a leggere per scoprirlo.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell'ex boss di Cosa Nostra Giovanni Brusca, l'uomo che azionò il telecomando della strage di Capaci, che ha finito di scontare la sua condanna ed è di nuovo un uomo libero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

