il pd chiude la campagna del sì

Il Partito Democratico di Cesena chiude la campagna del sì con entusiasmo e determinazione, sottolineando l'importanza di un voto che può fare la differenza per il futuro del Paese. L'8 e 9 giugno rappresentano un’occasione unica per restituire dignità al lavoro, rafforzare i diritti di cittadinanza e garantire maggiore sicurezza. Invitiamo tutte e tutti a partecipare al referendum e a votare 5 volte SÌ, perché solo così possiamo costruire un domani più giusto ed equo.

"Il voto dell’8 e 9 giugno è un’occasione per restituire dignità al lavoro, garantire maggiore sicurezza e rafforzare i diritti di cittadinanza". Lo dichiara il partito democratico di Cesena. "Invitiamo tutte e tutti a partecipare al referendum e a votare 5 volte SÌ. I cinque quesiti proposti riguardano temi fondamentali: la lotta al precariato, la tutela contro i licenziamenti illegittimi, la sicurezza negli appalti, l’equità nei risarcimenti per i lavoratori delle piccole imprese e la riduzione dei tempi per ottenere la cittadinanza". "Votare sì significa restituire diritti oggi negati e ridare valore alla dignità delle persone – prosegue il Pd Cesena –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it