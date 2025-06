Il Papa diventa Leone XVI la gaffe dell' Osservatore Romano | FOTO

C'è chi ha evidenziato come questa serie di fraintendimenti e imprecisioni abbia messo alla prova la credibilità della comunicazione vaticana, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sull’efficacia del messaggio pubblico della Santa Sede. In un momento così delicato, la chiarezza e l’unità sono più che mai essenziali; il futuro della comunicazione ecclesiastica dipende dalla capacità di superare queste criticità e ristabilire fiducia.

Non è un bel periodo per la comunicazione della Santa Sede. Tra gaffe, omissioni, errori macroscopici prima durante la lunga degenza di Papa Francesco al Policlinico Gemelli, poi nei giorni del lutto e infine nel pre-Conclave, i vertici del Dicastero per la Comunicazione vaticana sono stati criticati apertamente anche da parte di numerosi porporati durante le Congregazioni generali svoltesi prima dell'elezione del nuovo pontefice. C'è chi ha fatto notare anche la mala gestio riguardante l'Osservatore romano, lo storico quotidiano della Santa Sede che rappresenta da oltre un secolo l'organo ufficiale dell'informazione vaticana. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Papa diventa Leone XVI, la gaffe dell'Osservatore Romano | FOTO

