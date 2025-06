Il papà di Gimenez | Santi ha faticato al Milan ma è coinvolto e …

Christian Giménez, il papà di Santiago Giménez, sta vivendo un momento di riflessione tra passato e presente. Con alle spalle una carriera in cui ha fatto la storia del calcio argentino, ora osserva con orgoglio il successo del figlio al Milan, pur ricordando le sfide e i sacrifici di un percorso ricco di emozioni. La sua testimonianza rivela come l’amore per il calcio sia un’eredità che si trasmette di generazione in generazione, alimentando sogni e ambizioni.

Christian Gimenez, papà dell'attaccante del Milan Santiago Gimenez, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul figlio e sulla parentesi rossoenra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il papà di Gimenez: “Santi ha faticato al Milan, ma è coinvolto e …”

In questa notizia si parla di: Gimenez Papà Milan Santi

Papa Pulisic XI e Santi Gimenez ci regalano la quarta vittoria di fila e l’ottava rimonta ? #MilanBologna 3-1: antipasto buono, ora vediamo… Partecipa alla discussione