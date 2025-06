il palio delle contrade morbegno riscopre i giochi del suo passato

un’iniziativa che ha riscoperto lo spirito di comunità e tradizione, riempiendo la cuore di Morbegno di allegria e condivisione. Un successo che dimostra come il passato possa ancora illuminare il presente e rafforzare i legami tra le generazioni.

Gran successo a Morbegno per i Giochi delle Contrade organizzati dalla Pro Loco presieduta da Luca Della Sale. In un'epoca in cui internet e i social hanno spodestato i cosiddetti "giochi classici", con tutti i problemi anche in termini di sviluppo di relazioni sociali, a Morbegno c'è stato un "tuffo nel tempo" con l'edizione 2025 dei Giochi delle Contrade. Grandi e piccini si sono ritrovati in piazza, non in un luogo virtuale, per dar vita a una manifestazione che ha coinvolto un altissimo numero di morbegnesi e che ha spento le sue prime 10 candeline. La classifica finale ha visto impors la contrada Adda che ha totalizzato 2.