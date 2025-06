il palazzo della civiltà italiana è magnifico che sia fascista conta poco

Il palazzo della Civiltà Italiana, simbolo di eleganza e maestosità, sfida le etichette politiche: la sua bellezza trascende il fascismo. Gianni Biondillo, nel suo libro, analizza con acuta ironia le contraddizioni dell’architettura fascista, definendo il quartiere EUR come un “enorme coito interrotto del virilismo fallocratico”. Eppure, sottolinea anche come l’arte si esprima principalmente attraverso la forma, indipendentemente dal contesto ideologico. Un paradosso affascinante che invita a riflettere sul vero significato

Gianni Biondillo prima dice che non esiste l’architettura fascista poi se la prende con l’Eur perché è fascista. Il quartiere razionalista romano sarebbe “un enorme coito interrotto del virilismo fallocratico fascista”, frase stentorea contenuta in “La costruzione del potere. Perché l’architettura fascista non esiste” (Marsilio). Eppure poco prima, con superiore saggezza, Biondillo aveva scritto: “E’ nella forma che l’artista esprime il suo talento. E’ nella forma che va giudicato”. Ecco, io giudico il Palazzo della Civiltà Italiana del caro Ernesto Lapadula (mi commuovo sempre quando a Potenza passo davanti alle sue Poste) per la forma, non per le intenzioni del committente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it