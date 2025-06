Il paesaggio raccontato da Tullio Pericoli

Scopri il mondo affascinante di Tullio Pericoli, maestro del disegno e della narrazione visiva, nella nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24. L’artista svela i segreti dietro i suoi ultimi lavori, raccolti in "Terremobili", un viaggio tra paesaggi emozionanti e ricordi indelebili. Non perdere l’anticipazione esclusiva dell’intervista, un’immersione profonda nell’universo creativo di Pericoli che trasforma la realtà in arte.

