Il no il Como dovrebbe dirlo a Fabregas che continua a parlare con l’Inter Pedullà

Il Como dovrebbe sapere come comunicare chiaramente a Fabregas che i suoi dialoghi con l’Inter non sono più accettabili. Nonostante le parole rassicuranti del presidente Suwarso e l’affermazione del centrocampista di voler rimanere, la pressione dell’Inter si intensifica, minando la stabilità del club. La chiarezza e decisione sono fondamentali per tutelare il progetto e la serenità della squadra. È ora di mettere fine alle ambiguità e proteggere l’identità del Como.

Non sono bastate le parole del presidente del Como Suwarso che aveva parlato genericamente del progetto del club spiegando quanto Fabregas fosse importante, a quanto pare neanche quelle di Fabregas che aveva a sua volta detto di voler proseguire a Como. L’Inter prosegue la sua marcia forzata nel tentativo di portare il tecnico spagnolo sulla panchina dopo l’addio di Inzaghi. Una corte serrata, talmente serrata che il presidente Suwarso è dovuto intervenire nuovamente, questa volta con un comunicato ufficiale: “Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’ Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta da due società che si rispettano a vicenda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il no il Como dovrebbe dirlo a Fabregas che continua a parlare con l’Inter (Pedullà)

Cesc Fabregas verso l'addio al Como: Bayer Leverkusen in pole - Cesc Fabregas sembra avviarsi verso l'addio al Como, con il Bayer Leverkusen in pole position. Dichiarazioni ambigue e silenzi preoccupanti alimentano le indiscrezioni di mercato, facendo tremare i tifosi.

Fabregas all’Inter ci vuole andare. Altrimenti non saremmo a stamattina. Ma non a dispetto del Como. Potrebbe dimettersi, ma è uno schiaffo che non vuol dare. Forse - forse - succederebbe solo se anche all’Inter potesse guidare il mercato. Cosa che non gli è Partecipa alla discussione

Poi c’è un altro discorso: se vai dal #Como (con grande rispetto per una proprietà di livello assoluto) e tu sei l’#Inter o vai con certezza a GIUGNO o non ci vai. Se parli con Fabregas (e nessuno può smentirlo) gli dai tutto, altrimenti prendi un palo. Adesso #Viei Partecipa alla discussione

