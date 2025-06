il naufragio di porticello ci sono altri due indagati per la morte del sub olandese

Il tragico naufragio di Porticello continua a far luce su un'inchiesta che si fa sempre più complessa. Oltre ai primi indagati, ora si aggiungono Willem Mange Woute e Jeroen Mooij, rispettivamente responsabile della sicurezza e direttore del cantiere, che devono rispondere di gravi ipotesi di reato. Con questa svolta, si approfondiscono le responsabilità e si avvicina la verità sulla tragica morte del sub olandese Rob Cornelis Huijben, avvenuta lo scorso 9 maggio durante le operazioni di recupero.

