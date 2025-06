Il Napoli ha chiesto Miretti alla Juventus | trattativa in corso

Il calciomercato non si ferma e il Napoli si fa avanti per un giovane talento della Juventus: Fabio Miretti. Con appena 21 anni, il centrocampista classe 2002 ha attirato l’attenzione dei partenopei, desiderosi di rinforzare il loro centrocampo. La trattativa tra le due squadre è in corso, e i tifosi già sognano un futuro ricco di emozioni. Resta da scoprire come evolverà questa importante operazione di mercato.

Il Napoli ha messo gli occhi su Fabio Miretti, giovane talento della Juventus, per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore sportivo partenopeo, Cristiano Manna, ha chiesto informazioni su di lui. Miretti, classe 2002, ha appena compiuto 21 anni ed è reduce da una stagione in . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

