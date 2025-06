Il Napoli cerca gol | occhi su Lang e Ben Seghir Stavolta si può fare

Il Napoli si prepara a rinforzare l'attacco, puntando con decisione su Lang e Ben Seghir: stavolta il colpo può davvero andare in porto. Il talento del PSV e il gioiellino del Monaco sono nuovamente nel mirino di De Laurentiis, mentre la pista Ndoye rimane sempre calda. La società partenopea si muove con energia per assicurarsi nuovi gol e rafforzare la squadra: il mercato è nel vivo e le sorprese non mancheranno.

