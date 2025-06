il murales al parco dedicato alle madri costituenti

Nel cuore di Bagnacavallo, il parco dedicato alle Madri Costituenti si è animato con una giornata ricca di emozioni e partecipazione. Promossa dall’associazione Zona CP, in collaborazione con Anpi e L’Olmo Masiera, l’evento ha celebrato la Festa della Repubblica, rafforzando i legami tra comunità e memoria storica. Un modo concreto per rendere omaggio alle radici della nostra democrazia e continuare a costruire un futuro condiviso.

È stata una giornata particolarmente intensa quella che si è svolta lunedì 2 giugno nel verde dei parchi Madri Costituenti e Montessori a Bagnacavallo. L’evento è stato animato da iniziative promosse dalla neonata associazione Zona CP, in collaborazione con Anpi Bagnacavallo e L’Olmo Masiera, e con il patrocinio del Comune della Bassa Romagna. La Festa della Repubblica è stata l’occasione per ritrovarsi e contribuire ad arricchire la cabina elettrica del parco di via Togliatti con un murales dedicato alle Madri Costituenti, cui lo stesso parco è stato intitolato l’anno scorso nell’ambito del progetto denominato ‘Sulla via dell’uguaglianza – per una toponomastica femminile’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it