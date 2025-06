Il mondo del digitale al servizio della terza età | Così manteniamo il loro cervello attivo e dinamico

Il mondo digitale si trasforma in un alleato prezioso per la terza età, mantenendo il cervello attivo e dinamico. Per il secondo anno consecutivo, Il Cigno Cooperativa Sociale ospita il percorso “Mente Attiva” dell’Associazione Limo Aps, ideato dalla psicologa Eleonora Giammari e promosso da Casa Bufalini. Un’occasione unica per scoprire come le tecnologie possano migliorare la qualità della vita, favorendo connessioni e stimoli cognitivi essenziali in ogni fase della vita.

Per il secondo anno consecutivo Il Cigno Cooperativa Sociale ospita nelle sue strutture il percorso "Mente Attiva" dell'Associazione Limo Aps. Il progetto, ideato dalla psicologa Eleonora Giammari, è promosso da Casa Bufalini, laboratorio Aperto del Comune di Cesena, con l'obiettivo di migliorare.

