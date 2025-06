Il Mondiale per Club non è ancora iniziato ed è già un fallimento | biglietti in svendita fiasco globale

Il Mondiale per Club, atteso con entusiasmo, si svela invece come un’insolita delusione fin dai primi segnali pre-debutto. Con biglietti invenduti e prezzi crollati, il nuovo format voluto dalla FIFA sembra già vacillare sotto il peso delle aspettative non mantenute. La corsa per riempire gli stadi diventa una sfida a colpi di strategie estreme, dimostrando che anche i grandi eventi possono inciampare prima di iniziare.

In attesa del debutto ufficiale del 15 giugno con la sfida tra Inter Miami e Al Ahly, il Mondiale per Club voluto dalla FIFA con un mastodontico nuovo format si annuncia come un vero e proprio fallimento mediatico. Centinaia di migliaia di biglietti sono rimasti invenduti, il prezzo è crollato sino a sei volte in meno rispetto a quello iniziale e si è pronti al gesto estremo pur di riempire i clamorosi vuoti: distribuire i biglietti invenduti, gratuitamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

