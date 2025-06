Il mistero di Manuela Murgia morta a 16 anni l’ex fidanzato chiede incidente probatorio | slitta test su abiti

Il caso di Manuela Murgia, scomparsa a soli 16 anni, continua a riservare punti interrogativi e tensioni tra le parti coinvolte. Tra richieste di incidente probatorio e il rinvio degli esami su abiti e accessori, si avvicinano nuove fasi di indagine. La verità, ancora nascosta, si fa attendere, lasciando la comunità e gli inquirenti in trepidante attesa di chiarimenti. Per scoprire come prosegue questa intricata vicenda, continuate a leggere.

L'avvio degli accertamenti tecnici non ripetibili su indumenti, accessori della vittima e sulle scarpe di Manuela Murgia erano in programma nella sede del servizio centrale della polizia Scientifica a Roma. La riserva di accertamento probatorio presentata dalla difesa dell'unico indagato ha rimandato tutto alle prossime settimane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

