Il miracolo silenzioso delle piccole e medie imprese italiane è una forza invisibile ma potente che guida il cuore dell’economia e della società del nostro Paese. Queste realtà, spesso sottovalutate, sono il motore nascosto di innovazione, coesione e resilienza, capaci di affrontare sfide e trasformarsi con determinazione. Scopriamo insieme come, giorno dopo giorno, queste imprese costruiscono un’Italia più forte e sostenibile.

In Italia, le piccole e medie imprese (Pmi) rappresentano non solo un elemento strutturale dell’economia nazionale, ma anche un motore fondamentale per la coesione sociale e il radicamento territoriale. Secondo i dati Istat, oltre il novantanove per cento delle imprese italiane rientra in questa categoria, contribuendo a circa il sessantadue per cento dell’occupazione privata non agricola e a oltre il sessanta per cento del valore aggiunto complessivo. Consideriamo, in particolare, le micro (da zero a nove addetti e fatturato non superiore a due milioni di euro) e le piccole aziende (da dieci a quarantanove addetti e fatturato non superiore a dieci milioni). 🔗 Leggi su Linkiesta.it