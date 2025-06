il ministro santanchè a processo a roma per diffamazione

Una nuova controversia scuote il panorama politico italiano: il ministro Santanchè è stato chiamato a processo a Roma per diffamazione, coinvolgendo il finanziere Giuseppe Zeno. La vicenda mette in discussione i limiti delle libertà di opinione dei rappresentanti istituzionali e solleva interrogativi sul confine tra diritto alla critica e tutela della reputazione. Un caso che potrebbe avere ripercussioni significative sul rapporto tra politica e giustizia.

La vicenda riguarda un'accusa di diffamazione nei confronti del finanziere Giuseppe Zeno, azionista di minoranza della società Visibilia. Per il giudice le opinioni espresse in Aula dal ministro non rientrassero nelle prerogative costituzionali a garanzia di ministri e parlamentari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it