Il Milan Marriott Hotel riapre con un nuovo volto tra tradizione e contemporaneità

cuore pulsante di Milano, si reinventa per accogliere gli ospiti con un mix irresistibile di tradizione e innovazione. Il nuovo Milan Marriott Hotel promette esperienze indimenticabili, dove eleganza e funzionalità si incontrano in un ambiente raffinato e dinamico, pronto a diventare il punto di riferimento ideale per viaggiatori d'affari e turisti alla scoperta della città. Un ritorno che celebra il passato, proiettato verso un futuro brillante nel cuore di Milano.

Lo storico Milan Marriott Hotel, punto di riferimento dell'ospitalità milanese, riapre le sue porte dopo un importante intervento di restyling che ne ha completamente trasformato l'identità. Un ritorno atteso da Milano, che ritrova oggi uno dei suoi alberghi più rappresentativi, rinnovato negli spazi e nello spirito, pronto a vivere una nuova stagione all'insegna del design, del comfort e della versatilità. L'hotel, da sempre radicato nel tessuto urbano della città, si presenta oggi con un'immagine contemporanea che mantiene salda la connessione con la propria storia. Le 317 camere sono state completamente ristrutturate secondo un concept minimal chic che combina eleganza sobria e funzionalità: arredi moderni, linee essenziali e finiture naturali creano un ambiente sofisticato e accogliente, pensato per il benessere dell'ospite.

