Il meteo del weekend | Sole al mare e in pianura in montagna possibili nubi e piovaschi

Preparatevi a un weekend all’insegna del bel tempo: il sole splenderà su mare e pianura, regalando giornate piacevoli e ideali per escursioni e momenti di relax. In montagna, invece, potrebbero verificarsi qualche nuvola e piovaschi occasionali, specialmente nelle zone alpine. Grazie all’anticiclone, il Veneto godrà di stabilità atmosferica, rendendo questo fine settimana perfetto per le vostre attività all’aperto e per approfittare delle belle giornate che ci attendono.

L'anticiclone proteggerà gran parte del Veneto almeno fino al weekend, favorendo condizioni di prevalente stabilità atmosferica. Tuttavia le zone alpine verranno lambite, di tanto in tanto, dalle code dei fronti atlantici in scorrimento a latitudini più settentrionali, oltre il bordo superiore. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Il meteo del weekend: «Sole al mare e in pianura, in montagna possibili nubi e piovaschi»

Approfondisci con questi articoli

Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi - Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.

Segui queste discussioni su X

Firenze e Toscana, il meteo del weekend e del 2 giugno: temperature fino a 32 gradi https://055firenze.it/art/234544/Firenze-Toscana-il-meteo-del-weekend-del-giugno… Partecipa alla discussione

Meteo, weekend con 30 gradi. Buono per i rifugi: aprono Benigni e Dordona https://valbrembanaweb.com/redazionale/in-evidenza/meteo-weekend-con-30-gradi-buono-per-i-rifugi-aprono-benigni-e-dordona/… via @Val Brembana Web Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meteo Bari, Laricchia: Splendido weekend di sole. Mare calmo su tutti i versanti