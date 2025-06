Il mercato contadino lascia la piazza

Grande novità , dall’altro giorno, in quel di Budrio con la nuova location del tradizionale mercato contadino settimanale. La Giunta ha infatti approvato la delibera che dispone il trasferimento del Mercato Contadino del martedì mattina da Piazza Filopanti all’area parcheggio di Via Giovanni XXIII, a ridosso dell’area verde, con l’auspicio di allargare ulteriormente il numero delle aziende partecipanti. Il nuovo spazio, che già in passato è stato sede del mercato agricolo, secondo l’amministrazione si presenta oggi come la soluzione più idonea per garantire una maggiore fruibilità e accessibilità da parte dei cittadini, grazie alla disponibilità di posti auto e alla vicinanza con zone verdi, mantenendo inalterata la giornata settimanale dedicata al mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il mercato contadino lascia la piazza

