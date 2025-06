Il manager della salute Bando della Metrocittà scatena la bufera | Ci sono altri problemi

La nomina del nuovo “Sport and Health City Manager” a Firenze ha acceso un vivace dibattito, tra ironie e apprezzamenti. Ma chi è questa figura innovativa, incaricata di promuovere salute e benessere in modo integrato? Secondo l’avviso di Anci, si tratta di un professionista capace di interpretare le sfide sanitarie con un approccio multidisciplinare, un ruolo cruciale per affrontare i problemi della città metropolitana. Ma quali saranno le sue prime mosse?

Un manager per la salute e il benessere, a Firenze e in tutti i Comuni della Città metropolitana. E sono subito polemiche, tra chi ironizza e chi invece ne sottolinea l’importanza. Ma chi sarà, e cosaa dovrà fare, lo sport and health city manager? Come riporta l’avviso di selezione di Anci (che sostiene l’iniziativa), "rappresenta un profilo professionale innovativo in grado di interpretare secondo un approccio olistico e multidisciplinare i bisogni espressi dalle comunità in tema di salute e benessere, intesi come un bene comune". Tradotto: l’health manager, unico per tutta la Città metropolitana, cercherà di guidare i Comuni a promuovere uno stile di vita attivo e sano tra le diverse fasce di popolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it