Il Made in San Marino passa in Commissione

Il Made in San Marino conquista un passo importante: con 10 voti favorevoli e 2 astenuti, la Commissione Finanze approva il progetto di legge che tutela e valorizza le produzioni locali. Gaetano Troina di Domani Motus Liberi ha sottolineato come questa iniziativa mira a rafforzare la riconoscibilità delle eccellenze artigianali, manifatturiere e agroalimentari, promuovendo un’identità autentica e di qualità per tutto il paese. Un passo deciso verso la tutela del patrimonio culturale e economico sammarinese.

