Il ludopatico che ha bruciato un milione di euro a 25 anni | Ho iniziato alle scuole medie

Lorenzo, 25 anni, ha bruciato un milione di euro in stile drammatico, iniziando già alle medie. Cresciuto tra le luci del bar di famiglia, il suo vizio si è trasformato in una corsa senza fine che ha lasciato cicatrici profonde. La sua storia, raccontata dal Corriere di Milano, mette in luce i pericoli dell’azzardo precoce e l’urgenza di intervenire prima che sia troppo tardi. È un monito che ci invita a riflettere sulla prevenzione e il ruolo della famiglia.