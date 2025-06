Il lavoro di Alberto in Venezuela era solo di carattere umanitario non politico | parla Armanda Colusso la madre di Trentini

La vicenda di Alberto Trentini, imprigionato a Caracas da oltre 200 giorni, tocca il cuore di molti. Madre e figlia vivono nell’attesa, alimentata dalla speranza e dalla preghiera di un ritorno sicuro. In un contesto complesso e doloroso, Armanda Colusso sottolinea l'importanza della fiducia e dell’amore materno, mentre si augura che Alberto possa presto riabbracciare la famiglia e tornare alla sua vita.

Per Armanda Colusso la fiducia è la priorità, anche se l'attesa è sempre più dura. La sua preghiera è quella di una madre, affinché il figlio "stia bene", "non gli manchi nulla" e soprattutto "ritorni presto a casa". Alberto Trentini ha varcato la soglia dei 200 giorni di detenzione a Caracas, da quando il 15 novembre 2024 è stato arrestato per motivi ancora da chiarire nella località venezuelana di Guasdualito. Da allora la vita è scandita da notti insonni e giornate sospese aspettando notizie sul figlio, cooperante di Venezia arrivato in Venezuela su mandato della ong per cui lavorava, Humanity & Inclusion.

