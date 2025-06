Il ladro seriale di bar e hotel Via le offerte per il canile e le mance | Siamo disgustati | un vero scempio

È indignante scoprire come un ladro seriale si aggiri indisturbato tra i nostri locali, sottraendo offerte e mance destinate a cause nobili come il canile Hermada. Un vero scempio che mette in discussione la fiducia nel senso civico e nella sicurezza urbana. È ora di agire con fermezza per fermare questa spirale di furti e tutelare l’impegno di chi dona con cuore.

Un ladro incallito si aggira per la città, trafugando i contenitori con le offerte per il canile Hermada e le mance al personale, esposte in vari locali e pubblici esercizi. L’ultima attività a farne le spese è stato il ristorante-bar Matau in corso Matteotti che, grazie alla videosorveglianza interna, ha potuto ricostruire i fatti. "Poco prima di cena – raccontano i titolari – si è impossessato del bussolotto dedicato alla raccolta fondi per il canile Hermada di Montecatini, infilandolo in un bussolotto. Successivamente, ha preso anche l’altro contenitore con le mance dei camerieri. Siamo disgustati ed allibiti che qualcuno anche possa solo pensare di compiere uno scempio del genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ladro seriale di bar e hotel. Via le offerte per il canile e le mance: "Siamo disgustati: un vero scempio"

