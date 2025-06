Il killer di Denisa Paun confessa un altro omicidio | Ha provato a scappare e l’ho accoltellata

La terribile confessione di Vasile Frumuzache sconvolge ancora di più il caso Denisa Paun. Dopo il suo arresto, il 32enne ha ammesso di aver commesso un altro omicidio, tentando anche di scappare e aggredendo una persona con un coltello. La scoperta di un’altra auto collegata a una ragazza scomparsa ad agosto 2024 apre un nuovo inquietante capitolo. La verità emerge, ma le domande rimangono senza risposta.

Vasile Frumuzache, il 32enne arrestato per l'omicidio di Denisa Maria Adas Paun, ha confessato un altro delitto. È successo il 5 giugno, dopo l'arresto. L'uomo, guardia giurata di origine romena residente a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, lo ha spiegato ai carabinieri, che durante le ispezioni nei pressi di casa sua hanno trovato un'altra auto che corrispondeva a quella di una ragazza sparita nell'agosto 2024. Si tratta di Ana Maria Andrei, anche lei escort come Denisa Paun. Come raccontato da Repubblica, alla richiesta di spiegazioni ha risposto: «Ha provato a scappare e l'ho accoltellata».

