Il Green Deal presenta il conto alle imprese | rischio di riduzione degli utili fino al 25% per chi non è pronto – Lo studio

Il Green Deal sta rivoluzionando il panorama economico europeo, ma a quale costo per le imprese? Uno studio di Wieldmore evidenzia che quelle imprese non pronte potrebbero affrontare una riduzione degli utili fino al 25% e un impatto sul Pil dell’UE fino al 30% dal 2026. Per l’Italia, la sfida si traduce in un conto salato. È fondamentale prepararsi ora per non essere travolti dal cambiamento.

Dal 2026 i regolamenti del Green Deal potrebbero condizionare fino al 30% del Pil dell’Unione europea. È quanto emerge da uno studio realizzato dagli analisti finanziari Antonio Guglielmi e Giuseppe Amitrano per Wieldmore, una società di consulenza finanziaria con sede a Londra e Milano. L’impatto, si legge nel report anticipato dall’ Adnkronos, rischierebbe di essere particolarmente gravoso per l’Italia, dove le aziende meno capaci di adeguarsi alla transizione rischierebbero una riduzione degli utili fino al 25% nel giro di cinque anni. I quattro provvedimenti del Green Deal che più pesano sulle imprese. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Green Deal Presenta Conto

Premier time, Giorgia Meloni: bordate a Green Deal e Germania - Oggi, mercoledì 14 maggio, nel "premier time" alla Camera, Giorgia Meloni affronta temi caldi come il green deal e le recenti tensioni con la Germania.

La vita Green presenta il conto - Il Green deal, poi, prevede una tassa sul cherosene che secondo Eurocontrol potrebbe portare costi aggiuntivi per i vettori, di qui al 2030, pari a 29 miliardi. Alla fine il conto sarà girato ai ... panorama.it scrive

Green Deal, chi paga il conto? Il lato oscuro della transizione ecologica - Dal blackout in Spagna al blocco degli affitti in Francia, fino al rischio immobiliare in Italia: l’integralismo green impone regole sempre più stringenti che pesano sulle famiglie. E la transizione e ... Da panorama.it

Green Deal’, tenere conto delle esigenze delle ceramiche" - Gli europarlamentari Pd Bonaccini e Gori hanno incontrato gli imprenditori del settore. Verdi: "Caro energia insostenibile". L’impegno: "Decarbonizzazione ok, ma tutelando le aziende". Segnala msn.com

Quando l'IDRAULICO ti presenta il conto sul CANTIERE di CASA TUA #memes