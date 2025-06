Il grande sostegno della delegazione di Arezzo di Fondazione Umberto Veronesi alla ricerca scientifica d' eccellenza | una borsa di ricerca a Elena Daveri

Grazie all’impegno della delegazione di Arezzo della Fondazione Umberto Veronesi, la ricerca scientifica di eccellenza si fa strada. Con il sostegno di questa comunità, è stata finanziata una prestigiosa borsa di ricerca biennale per Elena Daveri, che il 6 giugno riceverà il meritato riconoscimento all’Università Statale di Milano. Un esempio di come la passione e la dedizione possano trasformare speranze in realtà concrete per la scienza e la salute.

Arezzo, 5 giugno 2025 – I fondi raccolti durante lo scorso anno, grazie al grande impegno della delegazione aretina - guidata da Laura Carlini – hanno permesso di finanziare la borsa di ricerca biennale della ricercatrice Elena Daveri. La dottoressa Daveri, che verrà premiata venerdì 6 giugno alle ore 11.00 presso l'Aula Magna dell'Università Statale di Milano, durante l'annuale cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica di Fondazione Veronesi, è impegnata quotidianamente presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, in un progetto che mira a studiare l'impatto che i cambiamenti degli stili di vita hanno verso la risposta immunitaria antitumorale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il grande sostegno della delegazione di Arezzo di Fondazione Umberto Veronesi alla ricerca scientifica d'eccellenza: una borsa di ricerca a Elena Daveri

