il giorno de la verità spiegato dal direttore maurizio belpietro

Il giorno de La Verità, il dibattito promosso dal direttore Maurizio Belpietro, si è appena svolto a Roma, portando sotto i riflettori questioni di grande attualità e importanza per l’Italia. Dopo il successo milanese, l’evento ha riunito ministri, imprenditori e accademici in un confronto diretto e autentico. Ma cosa c’è realmente dietro questa iniziativa e quali sono le sue sfide più urgenti?

Dopo l’edizione milanese, Il giorno della Verità – evento promosso dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro – si è tenuto oggi, 5 giugno, a Roma, nella cornice di Palazzo Brancaccio, e trasmesso in diretta su TivùVerità. L’iniziativa si propone di offrire un dialogo autentico e diretto su temi cruciali per l’Italia, spaziando tra politica, economia, ambiente, cultura, tecnologia e innovazione. Partecipano ministri, imprenditori, accademici ed esperti. A chiusura dell’evento, un’intervista esclusiva del direttore a Giorgia Meloni. Presenti anche i ministri Tajani, Urso, Pichetto Fratin, Crosetto e, in collegamento video, Salvini, che hanno affrontato temi come transizione energetica, infrastrutture e politica estera. 🔗 Leggi su Panorama.it