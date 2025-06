il galatasaray ha offerto a osimhen 21 milioni più 5 di bonus footmercato

Il Galatasaray ha colto al volo la pausa improvvisa nell’affare Osimhen con l’Al-Hilal, proponendo un' offerta di 21 milioni più 5 di bonus, come svelato da Footmercato. Dopo settimane di incertezza, il club turco si è deciso a inserirsi prepotentemente, puntando a rinforzare l’attacco e a convincere il Napoli. La corsa a Osimhen si infiamma: quali saranno le prossime mosse?

Il Galatasaray ha approfittato dell’ stop improvviso nell’affare Osimhen per l’Al-Hilal è si è inserito prepotentemente. Non è un segreto che il club turco volesse trattenere l’attaccante del napoli dopo quest’anno di prestito, ma non c’erano ancora state proposte reali. Il Galatasaray si è mosso, come hanno scritto Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio. Secondo il giornalista di Footmercato Santi Aouna i l Galatasaray sta ora spingendo molto per dirottare l’accordo con Victor Osimhen. L’Al-Hilal è in trattative da settimane, ma non c’è ancora un accordo completo. La proposta del Galatasaray è di 26 milioni di euro (21+5 di bonus) di stipendio a stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it