Il futuro è adesso Le start up degli studenti

Il futuro è adesso: le startup degli studenti stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere e lavorare. Dalle tecnologie che facilitano la comunicazione alle soluzioni per il benessere degli animali e la sicurezza stradale, questi giovani innovatori stanno creando un mondo più intelligente e sostenibile. Questi progetti, sviluppati da quattro brillanti team dell’Istituto Fermi di Pistoia e presentati ai Giovani Imprenditori di Confcommercio, sono un esempio di come il talento giovanile possa plasmare il domani. Un modo per confrontarsi ...

Dagli auricolari che traducono istantaneamente alle cucce smart per il benessere degli animali, fino agli accessori innovativi per migliorare la sicurezza stradale gli strumenti per favorire l’ orientamento nelle grandi strutture, come gli ospedali e le università. Sono i progetti imprenditoriali sviluppati da quattro team di studenti dell’Istituto Fermi di Pistoia, presentati ai Giovani Imprenditori di Confcommercio. Un modo per confrontarsi con chi fa già impresa. L’iniziativa - resa possibile da Omnia, l’agenzia formativa di Confcommercio – si è quindi sviluppata come una mattinata di networking per collegare il mondo dell’istruzione scolastica con progetti di formazione rivolti alla creazione di impresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il futuro è adesso. Le start up degli studenti

Approfondisci con questi articoli

Per i Celtics il futuro è in bilico, per i Knicks il futuro è adesso - ...questo playoff, ma i Knicks hanno sorpreso tutti. Con una determinazione inaspettata e una strategia solida, hanno messo in discussione il dominio dei Celtics, costringendo Boston a rivedere le proprie ambizioni.

Segui queste discussioni su X

Kolo #Muani #Juve, il francese ha preso una decisione per il suo immediato futuro: adesso la palla passa a #Comolli! La situazione allo stato attuale delle cose Tweet live su X

Antonio #Conte riflette sul futuro e adesso non si può escludere che possa restare al #Napoli: la “mossa” legata a Kevin De Bruyne é un forte contributo. De Laurentiis ha comunque il Piano B, che resta #Allegri. Qui i dettagli ? http://calcionapoli24.it/calcio_m Tweet live su X

SMART UP - Nell'Umbria che innova il futuro è adesso