Il furbetto che usa la paletta segnaletica per la sosta selvaggia

polizia locale per aver tentato di ingannare il sistema con una paletta falsa. Un gesto che dimostra come, a volte, la furbizia possa sfociare in comportamenti rischiosi e illegali. La vicenda mette in evidenza l’importanza di rispettare le regole e di agire con correttezza, perché alla fine, la verità viene sempre a galla.

Uno stratagemma per evitare noie quando parcheggiava laddove non poteva. Una paletta che sembrava, a tutti gli effetti, quella in uso alle forze dell'ordine e che serviva per "giustificare" la sosta selvaggia del suo veicolo. Queste erano le intenzioni di un 43enne, che è stato denunciato dalla polizia locale per aver tentato di ingannare il sistema con una paletta falsa.

