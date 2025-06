Il food tech sta all’esigenza come le persone stanno al futuro

Il food tech rappresenta il riflesso delle nostre esigenze più profonde, così come le persone hanno bisogno di sentirsi apprezzate e valorizzate nel loro futuro. Non si tratta solo di ricette o prodotti, ma di emozioni e identità che plasmano un panorama in continua evoluzione. Durante l’ultimo incontro al tavolo venti, ognuno ha evidenziato come questa rivoluzione gastronomica sia, in definitiva, una ricerca di senso e appartenenza.

«Nessuno ha menzionato ricette e prodotti ma ognuno ha parlato di come si fosse sentito in determinate situazioni. Ci vogliono far parlare di food tech ma la nostra vita nel futuro è sentirci apprezzati e valorizzati» riflette Ester Azzola, cuoca e biologa nutrizionista. Al tavolo venti, il cui tema era incentrato su un'enogastronomia che cambia volto e struttura, ogni partecipante ha messo al centro di ogni intervento la propria identità costituita da famiglia, insicurezze, tempo e scelte. Oggettivamente parlando ciò che spaventa tutti è sempre l'inizio di un percorso o l'impatto con il nuovo, non solo nella ristorazione ma in ogni momento della vita quotidiana.

