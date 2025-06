Il fine settimana al Mura Festival | cultura musica laboratori per famiglie e la passeggiata con i Golden Retriever e non solo

Il Mura Festival trasforma il cuore verde di Verona in un palcoscenico di emozioni, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Tra musica, laboratori, passeggiate con i Golden Retriever e molto altro, questo evento promette un fine settimana indimenticabile all’insegna di creatività e condivisione. Preparatevi a vivere un’esperienza unica che coinvolge tutti i sensi e rafforza il senso di comunità. Non mancate, perché il divertimento è garantito!

Un intero fine settimana di appuntamenti tra parole, musica, creatività e movimento nel cuore verde della città scaligera: il Mura Festival si prepara a offrire un programma ricchissimo di iniziative che raccontano la sua anima inclusiva, popolare e appassionata. Da giovedì 6 a domenica 8 giugno. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Il fine settimana al Mura Festival: cultura, musica, laboratori per famiglie e la passeggiata con i Golden Retriever (e non solo)

