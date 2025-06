Il Festival del Giallo torna a Napoli | 100 scrittori e 63 eventi in città per tutto il weekend

Preparati a un weekend all’insegna del mistero e dell’atmosfera intrigante: il Festival del Giallo di Napoli torna con 100 scrittori e 63 eventi, trasformando la città in un palcoscenico di suspense e suggestione. Dalla letteratura alle performance, ogni angolo si anima di storie avvincenti. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti nel mondo del giallo e scoprire i segreti nascosti tra le pagine e le strade di Napoli. Continua a leggere per scoprire di più!

Da oggi e fino all'8 giugno torna il Festival del Giallo Città di Napoli. La kermesse, giunta alla IV edizione, si tiene nel Palazzo Belvedere di via Aniello Falcone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dalla Nave Msc Divina salpa l’avvicinamento al Festival del Giallo Città di Napoli - Dalla MSC Divina prende il via l’avvicinamento al Festival del Giallo di Napoli, giunto alla sua quarta edizione.

Segui queste discussioni su X

Festival del Giallo Città di Napoli, la quarta edizione a Palazzo Belvedere al Vomero https://2anews.it/festival-dei-giallo-napoli-palazzo-belvedere-vomero/… via @2a News - Testata Giornalistica Online Partecipa alla discussione

Scordatevi i romanzi di Manuel Vázquez Montalbán. Quanto è thriller la nuova Spagna letteraria con le sue giovani donne investigatrici! @JuanGomezJurado @JavierCordura @FaziEditore @salanieditore #4giugno2025 "Festival dei Giallo Città di Napoli" Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online