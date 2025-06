Il fenomeno del web Pietro Morello arriva a Udine per svelare i suoi segreti per la felicità

Il fenomeno del web, Pietro Morello, arriva a Udine per condividere i suoi segreti per la felicità. Con il suo entusiasmo contagioso e la sua esperienza come operatore umanitario, divulgatore e creator, promette una serata ricca di ispirazione e riflessione. Un’opportunità imperdibile per i giovani udinesi e non solo: questa sera, alle 20, nella chiesa di San Francesco, durante l’evento "CulturalMente", si apre una finestra sulla crescita personale e sul benessere mentale. Non mancate!

