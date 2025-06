Il femminicidio di Denisa Paun | il corpo è stato ritrovato decapitato in un trolley

Il tragico caso di Denisa Paun scuote l’Italia: il suo corpo, ritrovato decapitato in un trolley, testimonia la drammatica escalation di violenza contro le donne. Scomparsa da Prato il 15 maggio, la sua storia si intreccia con un mondo oscuro di escort e pseudonimi, lasciando emergere un quadro angosciante di femminicidio. La ricerca di verità e giustizia non si fermerà, perché nessuna donna deve più essere vittima di tali orrori.

Sono finite ieri pomeriggio le speranze di ritrovare in vita Denisa Maria Adas Paun, la trentenne scomparsa da Prato lo scorso 15 maggio; la donna, che viveva a Roma, nel quartiere di Torpignattara, era arrivata a Prato per lavorare, ricevendo clienti in una stanza d'albergo. Usava uno pseudonimo, Alexandra, ed era presente su una piattaforma a pagamento per escort. Proprio dal residence di via Ferrucci dove aveva preso alloggio è scomparsa, il giorno stesso del suo arrivo nella città toscana. Ieri, mercoledì 4 giugno, il suo corpo è stato ritrovato, chiuso in un trolley bianco tra i rovi nei pressi di un casolare abbandonato a Montecatini Terme, nel pistoiese.