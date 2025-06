Il dl Sicurezza è legge ecco tutte le novità

Il Dl Sicurezza diventa legge: un passo deciso verso una società più protetta. Con 109 voti favorevoli, il Senato ha approvato definitivamente il provvedimento, che comprende 39 articoli e introduce 14 nuovi reati e 9 aggravanti. Questo pacchetto mira a rafforzare la tutela dei cittadini, delle fasce più vulnerabili e delle forze dell’ordine. La premier Giorgia...

Da ieri il Decreto Legge “Sicurezza” è legge. Con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione, il Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento dopo l’approvazione alla Camera avvenuta lo scorso 29 maggio. Un pacchetto di misure che, attraverso 39 articoli, introduce 14 nuovi reati e 9 aggravanti, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei cittadini, delle fasce più vulnerabili e delle forze dell’ordine. La premier Giorgia Meloni lo ha definito «un passo decisivo per rafforzare la tutela dei cittadini», il decreto, fortemente voluto dal governo, rappresenta un significativo intervento in materia di sicurezza pubblica, con misure che spaziano dalla lotta all’occupazione abusiva di immobili al pacchetto di tutele per le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il dl Sicurezza è legge, ecco tutte le novità

