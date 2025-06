Il divieto di viaggio di Trump non vale per Mondiali e Olimpiadi ma per il Mondiale per club? Guardian

E’ un provvedimento che mira a rafforzare la sicurezza nazionale, ma non riguarda le grandi manifestazioni sportive come Mondiali e Olimpiadi. Curioso come il divieto di viaggio di Trump sia stato specificamente escluso dal caso del mondiale per club, come riportato dal Guardian. Questa distinzione evidenzia come le priorità di politica e sicurezza si intreccino con eventi internazionali di grande risonanza, lasciando spazio a questioni geopolitiche complesse e spesso controverse.

Donald Trump ha firmato un’ordinanza che vieta i viaggi da 12 Paesi e limita i viaggi da altri sette. Ai cittadini di Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen sarà “totalmente” vietato l’ingresso negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, l’ingresso dei cittadini di Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan e Venezuela sarà parzialmente limitato. E’ un problema anche per lo sport. Nell’ordine il presidente ha previsto un’esenzione: “gli atleti o i membri di una squadra sportiva, compresi gli allenatori, le persone che svolgono un ruolo di supporto necessario e i parenti stretti, che viaggiano per la Coppa del mondo, le Olimpiadi o altri importanti eventi sportivi determinati dal segretario di Stato” non sono soggetti al divieto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il divieto di viaggio di Trump non vale per Mondiali e Olimpiadi, ma per il Mondiale per club? (Guardian)

