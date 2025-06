Il Decreto Sicurezza è legge ecco tutte le novità

Il decreto sicurezza è ora legge, segnando un importante passo avanti nella tutela della nostra comunità. Con 109 voti favorevoli, il Senato ha approvato definitivamente il provvedimento, che attraverso 39 articoli introduce novità significative, tra cui 14 nuovi reati e 9 aggravanti. Questa riforma mira a rafforzare la sicurezza per tutti, dai cittadini alle forze dell'ordine. La premier Giorgia...

Da ieri il Decreto Legge “Sicurezza” è legge. Con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione, il Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento dopo l’approvazione alla Camera avvenuta lo scorso 29 maggio. Un pacchetto di misure che, attraverso 39 articoli, introduce 14 nuovi reati e 9 aggravanti, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei cittadini, delle fasce più vulnerabili e delle forze dell’ordine. La premier Giorgia Meloni lo ha definito «un passo decisivo per rafforzare la tutela dei cittadini», il decreto, fortemente voluto dal governo, rappresenta un significativo intervento in materia di sicurezza pubblica, con misure che spaziano dalla lotta all’occupazione abusiva di immobili al pacchetto di tutele per le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il Decreto Sicurezza è legge, ecco tutte le novità

Il #decretosicurezza è un brutto decreto. Punto !!! … e non cambia niente in termini di sicurezza del cittadino. Partecipa alla discussione

