Il cuore della città abbraccia la grande famiglia dell' Arma | oltre 65mila interventi in 12 mesi

Nel cuore pulsante della città, il porticato di Palazzo Loggia si trasforma in un simbolo di unità e gratitudine, accogliendo con calore la grande famiglia dell'Arma dei Carabinieri. In occasione del 211° anniversario, una cerimonia emozionante celebra oltre 65.000 interventi effettuati in un solo anno, sottolineando il ruolo fondamentale dei militari nella vita quotidiana. Un momento di riconoscenza condivisa tra autorità, cittadini e onore ai valorosi difensori della nostra comunità.

Il porticato di Palazzo Loggia abbraccia gli uomini e le donne dell'Arma dei carabinieri. La cerimonia militare, in occasione dell'anniversario numero 211 della fondazione, nel cuore pulsante della vita cittadina. Ad assistere oltre alle autorità politiche - presenti quasi tutti i sindaci della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Il cuore della città abbraccia la grande famiglia dell'Arma: oltre 65mila interventi in 12 mesi

In questa notizia si parla di: Cuore Abbraccia Arma Oltre

Giacomo Gobbato, il video della morte in aula: una coltellata allo sterno arrivata al cuore. Il fratello piange, la mamma lo abbraccia. Serghiei Merjievschii: «Devo stare in galera» - Un tragico episodio ha scosso Venezia: il video di una coltellata che ha strappato la vita a Giacomo "Jack" Gobbato nell'aula della cittadella della giustizia testimonia un momento di orrore.

Il cuore della città abbraccia la grande famiglia dell'Arma: oltre 60mila interventi in 12 mesi - In piazza Loggia le celebrazioni per l'anniversario numero 211 della fondazione dell'Arma dei carabinieri Il porticato di Palazzo Loggia abbraccia gli uomini e le donne dell'Arma dei carabinieri. La c ... bresciatoday.it scrive

Giornata Mondiale del Cuore: l’arma vincente è la prevenzione - Istituita nel 1999 dalla World Heart Federation, in collaborazione con l’Oms, la Giornata mondiale del cuore si celebra ogni ... In Europa invece sono oltre 80 milioni le persone affette da ... Come scrive panorama.it

«Con il cuore oltre il virus», il nuovo libro della Marina Militare sulla lotta al covid - «Con il cuore oltre il virus» è il titolo del nuovo volume ... racconta l’impegno della forza armata durante la pandemia e sarà lanciato, come contributo commemorativo, nella Giornata ... Secondo ilmattino.it