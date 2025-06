Il Cruz Azul punta Jovic | forti contatti e incontro fra le parti decisione finale del Milan | Calciomercato

Il calciomercato è ancora in fermento e il Cruz Azul si fa avanti per Luka Jovic, con forti contatti e incontri tra le parti. La decisione finale spetta ora al Milan, che deve valutare la situazione e definire il destino dell'attaccante serbo. Resta da vedere se questa operazione porterà a una svolta nelle trattative di mercato, aprendo nuove prospettive per il futuro del giocatore e del club italiano.

2025-06-04 23:59:00 Fermi tutti! Il Cruz Azul punta Jovic: forti contatti e incontro fra le parti, decisione finale del Milan Calciomercato Calciomercato.com.. Home.. Il Cruz Azul punta Jovic: forti contatti e incontro fra le parti, decisione finale del Milan. GETTY Il Cruz Azu l, club messicano, ha messo gli occhi su Luka Jovi?. Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, ci sono stati numerosi contatti tra le parti, contatti che partono dal mese scorso con un incontro a Milano tra gli emissari del club e l'entourage del calciatore serbo. La decisione finale, tuttavia, arriverà dal Milan che ha un'opzione per prolungare il contratto che scadrà il 30 di giugno.

Cruz Azul come il Psg: manita al Vancouver e trionfa in Concacaf Champions Cup. Settimo trionfo per i messicani - Il Cruz Azul scrive la storia, trionfando per la settima volta nella Concacaf Champions Cup con un clamoroso 5-0 sul Vancouver! Una vittoria che li colloca nell'elite del calcio nord e centroamericano, proprio come il PSG in Europa.

Il Cruz Azul punta Luka Jovic. Il Milan ha l'opzione di rinnovo unilaterale che può esercitare entro il 30 giugno ma nel frattempo l'entourage del serbo ha ricevuto proposte dal club messicano. @DiMarzio Tweet live su X

CONCACAF CHAMPIONS CUP - Settimo trionfo per il Cruz Azul, battuti 5-0 i Vancouver Whitecaps https://napolimagazine.com/calcio/articolo/concacaf-settimo-trionfo-per-il-cruz-azul-battuti-5-0-i-vancouver-whitecaps-02-06-2025?utm_source=dlvr.it&utm_me Tweet live su X