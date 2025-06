Il Consiglio UE ha declassato lo stato di protezione del lupo LAV | “Scandalosa ideologia filo-venatoria”

Il Consiglio dell'UE ha deciso di declassare lo stato di protezione del lupo, suscitando forti polemiche e critiche da parte delle associazioni ambientaliste come la LAV, che definiscono questa scelta come una "scandalosa ideologia filo-venatoria". La decisione apre le porte a possibili abbattimenti, sollevando una questione cruciale sulla tutela della biodiversità e il rispetto dell'equilibrio naturale. Ma cosa significa questa svolta per il futuro del nostro patrimonio animale? Continua a leggere.

Il Consiglio UE ha formalmente declassato la protezione del lupo, aprendo ufficialmente alla possibilit√† di abbattimenti. La LAV denuncia una scelta dettata da ideologie filo-venatorie e promette battaglia. Cosa cambia dopo questa decisione.

