il consigliere silla contro l approvazione del bilancio consuntivo

Consiglio comunale animato a Massignano dove il consigliere di minoranza Michele Silla (Partecipazione) è salito sugli scudi e non le ha mandate a dire. Sull’approvazione del bilancio consuntivo, passato in Giunta a fine aprile è portato in Consiglio il 3 giugno, Silla ha denunciato inottemperanze in termini di trasmissione, poiché non ci sono state deroghe e lo strumento sarebbe dovuto andare in Consiglio entro aprile. "Chiederò il parere all’ALI (Autonomie Locali Italiane), all’Ufficio legislatura del Ministero degli Interni e poi invierò il tutto alla Prefettura e alla Corte dei Conti – ha affermato Silla – Il Comune rischia gravi e pesantissime sanzioni ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it